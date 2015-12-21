Митрополит Ровенский Варфоломей просит Порошенко вмешаться в конфликт вокруг храма УПЦ (укр.)

Митрополит Рівненський Варфоломій (Ващук) звернувся до Президента України Петра Порошенка з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла навколо Успенського храму Української Православної Церкви у селі Птича Рівненської області.

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ.

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«На Рівненщині у день пам’яті Чудотворця та святителя Миколи сталися страшні події. У селі Птича Дубенського району почалися справжні погроми та насилля на тлі релігійної ворожнечі. Місцева влада, правоохоронці, радикали з «Правого сектору», підбурювані представниками Київського патріархату розпочали гоніння та фізичні розправи над громадянами України!», – зазначено в звернені митрополита Варфоломія.

За його словами, місцева влада та представники УПЦ КП ігнорують те, що громада УПЦ має всі необхідні документи на храм, а також декілька судових рішень, які підтверджують її право на культову споруду.

«Під час спроб наших вірних потрапити до власного храму, їх били, проти них застосовували слізогінний газ. Але вони все ж увійшли до своє святині. Після того, як відслужили вечірню службу, частина громади зачинилася у приміщенні храму на знак протесту проти свавілля місцевої влади і УПЦ КП. Нині поліція та агресивно налаштовані представники Київського патріархату тримають цих людей в облозі, наче якихось злочинців. Їм не дозволяють передати теплий одяг, воду та їжу. Будівлю храму відрізали від електропостачання», – йдеться у посланні.

Митрополит Варфоломій підкреслив, що громада УПЦ села Птича налякана та приголомшена.

«Нашу державу штовхають у полум’я релігійної ворожнечі. У таких конфліктах не буває переможців – лише переможені. Суспільні рани, які наносять ці конфлікти, неможливо вилікувати протягом багатьох поколінь. Пане Президенте! Прошу Вас негайно втрутитися і захистити своїх співгромадян! Заради України, заради нашого спільного майбутнього, заради життя та здоров'я простих вірян», – сказано в звернення митрополита УПЦ.