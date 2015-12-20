В УПЦ заявляют, что "Правый сектор" на Ровенщине заблокировал храм и держит в заложниках прихожан без воды и света

Без света и питания более суток остаются верующие УПЦ в собственном храме в селе Птичья на Ровенщине, заблокированые сторонниками УПЦ КП и представителями «Правого сектора».

Об этом 19 декабря сообщил Синодальный информационный отдел Украинской Православной Церкви со ссылкой на протоиерея Виктора Земляного, клирика Ровенской епархии.

Прихожане Успенской общины находятся в молитве и верят, что свою церковь им удастся защитить.

Как сообщал Информационный отдел УПЦ, 18 декабря верующих не пускали в собственный храм, несмотря на наличие у прихожан всех документов на владение культовым сооружением и решения нескольких судов, подтверждающих этот факт.

По свидетельствам представителей Ровенской епархии, против верующих УПЦ использовали петарды и бутылки с «коктейлем Молотова», людей били палками и арматурой. По словам протоиерея Виктора, прихожане получили многочисленные ранения, в том числе и сам священник.

После того, как верующим УПЦ удалось попасть в храм через боковые двери, представители УПЦ КП окружили вход в церковь и «отрезали» электроснабжение храма, из-за чего верующие остались без света. Представителей Государственной службы охраны к собственникам церкви не пускали.

В течение ночи оточение храма продолжалось. Сейчас по сообщению представителей Ровенской епархии, в храме без света и воды в качестве заложников остаются 12 женщин – членов общины УПЦ и 2 священника. Прихожане Успенского храма с. Птичья просят молитв и обращаются к общественности с просьбой пресечь произвол в Птичье и нарушения прав местной религиозной общины УПЦ.

Как сообщает Синодальный информационный отдел, в тот же день «Правый сектор» сорвал богослужение общины УПЦ в селе Куты на Тернопольщине.

В УПЦ отмечают, что в каждом случае действия бойцов «Правого сектора» координируются священниками УПЦ КП, присутствующими на месте событий.

В УПЦ оценивают действия УПЦ КП целенаправленной провокацией с целью дискредитировать украинскую власть и создать негативный имидж украинскому государству.

По материалам Синодального информационного отдела УПЦ