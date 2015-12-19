День святителя Николая - праздник любви и милосердия: епископ Климент рассказал об удивительном святом

19 декабря Православная Церковь чтит память святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Об одном из самых удивительных православных святых рассказал глава Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Климент (Вечеря), сообщает Центр информации УПЦ.

«В сегодняшних условиях, когда мир становится все более жестоким и эгоистичным, образ святителя Николая служит напоминанием, что только милосердие и любовь к ближнему могут быть правильным ответом на все мировые проблемы и жизненные неурядицы. День памяти Николая чудотворца - это праздник любви и милосердия», – подчеркнул епископ Климент.

Владыка Климент отметил, что Николай чудотворец известен как умиротворитель враждующих, избавитель от напрасной смерти и защитник несправедливо осужденных. Он считается покровителем моряков, купцов, путешествующих и детей, с которыми больше всего в народе связано имя этого святого.

«Несмотря на то, что образ святителя Николая зачастую ассоциируется с неким сказочным персонажем, он был реальным человеком, который сегодня является одним из самых почитаемых православных святых. С его именем связано огромное количество чудес. Будучи необычайно милостивым, он получил от Бога дар исцелять даже неизлечимо больных людей», – отметил епископ Климент.

«Николай Чудотворец родился в III веке в Ликии (Малая Азия). Еще в младенческом возрасте он показал, что призван к особому духовному служению, простояв в купели во время крещения несколько часов без чьей-то помощи. В нем очень рано проявилась любовь к посту и молитве», – рассказал глава информационного отдела УПЦ.