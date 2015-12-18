В Киевсовете приняли к рассмотрению петицию за сохранение Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ

Петиция за сохранение Киево-Печерской лавры в подчинении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принята к рассмотрению.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета, сообщает ГолосUA.

Электронная петиция за проведение сбора подписей общины города по сохранению Киево-Печерской лавры в подчинении канонической Украинской Православной Церкви набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению в соответствии с Положением.

Указанная петиция получила 20 300 подписей, при минимально необходимых 10 000.

«Согласно ст. 35 Конституции Украины Церковь отделена от государства. Поэтому, требуем прекратить втягивание Украинской православной церкви в политические игры чиновников и призываем прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в религиозной сфере в Украине. Любые попытки поставить вопрос о смене юрисдикции Киево-Печерской лавры является провокацией, которая призвана разжечь межрелигиозное противостояние в государстве», - говориться в тексте петиции.

Не так давно электронная петиция за перевод Киево-Печерской лавры в УПЦ КП набрала более 13 тысяч голосов.

В Украинской Православной Церкви считают, что петиция о переводе Киево-Печерской лавры в УПЦ КП носит провокационный характер и сеет межконфессиональную рознь в стране.

По материалам golos.ua