Болгарский Патриарх напомнил Порошенко о том, что передача украинских лавр в УПЦ КП отрежет святыни от всего православного мира

Священный Синод Болгарской Православной Церкви обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой защитить права Украинской Православной Церкви и обезопасить ее от силового и информационного давления.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на документ обнародованный Синодальным информационным отделом УПЦ, об этом говорится в обращении, подписанном от всех членов Синода Патриархом Неофитом.

«Нашу серьезную обеспокоенность вызывают многочисленные зафиксированные факты нарушений прав верующих единственной канонической Православной Церкви в Украине. В первую очередь речь идет о силовых захватах храмов УПЦ. В данном контексте особую обеспокоенность вызывает информация о попытках отбора у канонической Церкви двух святынь вселенского Православия – Свято-Успенской Почаевской и Киево-Печерской лавр – в пользу непризнанной ни одной Поместной Православной Церковью мира т.н. «УПЦ Киевского Патриархата»», – отмечается в обращении.

«В этой связи Болгарская Православная Церковь заявляет о своей четкой позиции – реализация такого сценария может не только дестабилизировать общественную ситуацию в Украине, но и сделает невозможным для православного епископата, духовенства и верующих из других стран посещение упомянутых Лавр, поскольку у нас отсутствует Евхаристическое и молитвенное общение с религиозными структурами, ушедшими в раскол», – подчеркивается в послании Болгарской Церкви.