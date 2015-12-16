У православных Центральной Азии появился свой интернет-телеканал "Восток Свыше". Об его официальном запуске объявил во вторник пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии иеродиакон Михаил (Столяров), сообщает РИА "Новости".

"Епархии округа в своем стремлении быть ближе к людям, в особенности к молодежи, помимо сайтов открыли свои страницы в социальных сетях, на которых размещаются наиболее интересные анонсы и новости. Интернет-телеканал "Восток Свыше" станет очередным благим начинанием в несении слова Божия", - отметил иеродиакон Михаил.

Контент телеканала размещен на социальном медиа-ресурсе YouTube. В настоящее время уже созданы отдельные плей-листы программ среднеазиатских епархий в соответствии с интересами аудитории, идет активное наполнение канала интересными и познавательными видеоматериалами.

Целевая аудитория телеканала - молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане и Киргизии. В пресс-службе епархии уверены, что материалы будут интересны и более взрослой аудитории.