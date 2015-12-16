Предстоятель УПЦ пожелал будущим налоговикам руководствоваться не только буквой Закона, но и совестью

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил курсантов 2-го курса факультета налоговой милиции Национального университета государственной налоговой службы Украины и пожелал будущим налоговикам руководствоваться в своей профессиональной деятельности не только буквой Закона, но и совестью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на сайт Синодального информационного отдела, встреча состоялась 15 декабря в Киево-Печерской лавре.

"Блаженнейший владыка пожелал, чтобы благодать Божия хранила курсантов и их наставников и дал напутственные слова и благословение на дальнейшую работу. Его Блаженство отметил, что важно, чтобы в своей профессиональной деятельности будущие налоговики руководствовались не только буквой Закона, но и совестью", - говорится на сайте Синодального информотдела.

После встречи с Предстоятелем УПЦ для курсантов была проведена экскурсия по Киево-Печерской лавре.

По информации Синодального информационного отдела