Болгарская Православная Церковь направила обращение к Президенту Украины

15 декабря на заседании Священного Синода Болгарской Православной Церкви было принято обращение к Президенту Украины с просьбой защитить права Украинской Православной Церкви и обезопасить ее от захвата храмов и других форм силового и информационного давления. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

В тексте обращения, подписанном от всех членов Синода Болгарским Патриархом Неофитом, выражается особая обеспокоенность развитием ситуации в религиозной плоскости Украинского государства. В частности, это касается многочисленных зафиксированных фактов нарушения прав верующих единой канонической Православной Церкви в Украине. Прежде всего, беспокойство болгарских архиереев вызывают силовые захваты храмов УПЦ.

В обращении особое внимание было уделено провокациям относительно попыток отобрать Свято-Успенские Киево-Печерскую и Почаевскую лавры от канонической Церкви в пользу непризнанной ни одной Поместной Православной Церковью мира УПЦ Киевского патриархата.

Синод Болгарской Православной Церкви подчеркнул: “Реализация такого сценария может не только дестабилизировать общественную ситуацию в Украине, но и сделает невозможным для православного епископата, духовенства и верующих из других стран посещение этих лавр, ведь у Православных церквей отсутствует Евхаристическе и молитвенное общение с религиозными структурами, отошедших в раскол”.

По материалам Синодального информационного отдела УПЦ