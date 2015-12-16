Многие переселенцы стали ходить в Церковь – глава социально-гуманитарного отдела УПЦ

Оказавшись в новых жизненных условиях, многие переселенцы пришли в Церковь и стали уделять больше внимания духовным вопросам.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

«Немало переселенцев находится в депрессивном состоянии, унынии. Кому-то удается это преодолевать. Многие из них в сложившихся условиях стали ближе к Богу, пришли в Церковь и начали уделять больше внимания духовным вопросам», – отметил отец Владислав.

По его словам, далеко не все духовные и психологические проблемы переселенцев связаны с посттравматическим синдромом.

«Немногие из них пережили определенный шок. Таковых несколько процентов. Преимущественно духовные и психологические проблемы людей, уехавших из зоны АТО, связаны с состоянием войны, вынужденного переселения и необходимости адаптации на новом месте жительства», – рассказал глава социально-гуманитарного отдела УПЦ.

Как сообщалось, за время конфликта на Донбассе психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с представителями общественных и волонтерских организаций оказали психологическую помощь 160 547 переселенцам.