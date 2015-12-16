Ребенок должен чувствовать, что его любят не только за хорошие оценки – архиепископ УПЦ

Детей нужно воспитывать так, чтобы они чувствовали, что их любят и ценят не только за хорошие оценки в школе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Поворознюк).

«Родители должны любить и ценить своих детей не только за хорошую успеваемость. Нужно уделять внимание тому, что происходит с ребенком в школе, а не перекладывать полностью ответственность на учителей», – отметил архиепископ Пантелеимон.

По его словам, дети очень тонко чувствуют, за что их любят.

«Важно понимать душевное состояние детей. Когда у ребенка случаются какие-либо неприятности в школе, нужно окружить его любовью, вниманием, поддержать молитвой. Тогда такие вещи, как плохие оценки, не будут вызывать у него отчаяние и уныние. Ведь бывают случаи, когда из-за школьных неудач дети идут даже на такой страшный шаг, как самоубийство. Чтобы до этого не доходило, ребенку необходимо, кроме светского, еще и правильное духовное воспитание», – подчеркнул глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

Как сообщалось, в начале декабря 12-летняя школьница из Мариуполя покончила жизнь самоубийством, объяснив свой поступок в предсмертной записке тем, что не может исправить плохие оценки в школе.