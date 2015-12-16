УПЦ не сдает храмы в аренду под нецерковные мероприятия - секретарь Киевской епархии

Киевские храмы Украинской Православной Церкви не сдаются в аренду под светские мероприятия, не связанные с церковной жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал секретарь Киевской епархии УПЦ по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук.

«У нас нет такого, чтобы храмы сдавались в аренду под какие-то светские мероприятия, не имеющие отношение к церковной тематике. Ведь храм – это не только помещение, а, в первую очередь, Дом Божий, где совершается бескровная жертва – Таинство Евхаристии. Подобная практика существует в Католической Церкви: костелы сдаются, например, под концерты классической музыки. Во многих католических соборах Европы платные входы. Все это делается для того, чтобы покрыть расходы на обслуживание собора. Поскольку храмы содержатся на пожертвования прихожан, а приходы там сокращаются. В нашей Церкви, слава Богу, подобных проблем нет», – отметил отец Виктор.

Как сообщали СМИ, один из столичных храмов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата сдается в аренду под светские мероприятия без обязательного условия, чтобы они были связаны с церковной жизнью.