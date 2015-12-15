В УПЦ сообщают о попытке захвата храма на Тернопольщине

В селе Куты Шумского района Тернопольской области 13 декабря состоялась попытка силового захвата храма в честь святой праведной Анны.

Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии.

По информации УПЦ, представители УПЦ КП во время воскресного богослужения собрались перед дверями церкви, требуя предоставить им право на поочередное служение. После чего предприняли попытку силой войти в церковь. Противозаконные действия заставили вмешаться в ситуацию правоохранителей, которые препятствовали захвату храма.

"Представители УПЦ КП совершали провокационные действия, выкрикивали бранные слова в адрес настоятеля храма протоиерея Игоря Кушнирука и православной общины с. Куты. По словам свидетелей происшествия раздавались угрозы: “Мы вам устроим вторую Катериновку”, - сообщают в УПЦ.

В Тернопольской епархии подчеркивают, что новосозданная община УПЦ КП продолжает оказывать давление на верующих Украинской Православной Церкви, требуя поочередных богослужений, не смотря на то, что все документы на владение храмом принадлежат парафии УПЦ.

"Чтобы не допустить обострения конфликта, протоиерей Игорь и члены прихода святой праведной Анны согласились принять участие в переговорах о возможности поочередных богослужений, которые пройдут 15 декабря в районной государственной администрации", - сообщили в УПЦ.

По материалам Информационного отдела УПЦ