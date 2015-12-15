В Запорожье священника УПЦ наградили медалью "За достоинство и патриотизм"

В Запорожье 8 декабря состоялось торжественное награждение волонтеров, которые осуществляют поддержку правоохранителей, исполняющих служебный долг в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

По сообщению Информационного отдела УПЦ и пресс-службы Запорожской епархии, вместе с волонтерами медалью «За достоинство и патриотизм» был награжден руководитель епархиального отдела по взаимодействию с ВСУ и правоохранительными структурами, настоятель храма в честь святителя Луки Крымского при гумвд Украины в Запорожской области протоиерей Александр Шиманович.

Священник поблагодарил организаторов мероприятия за награду и, поздравляя всех волонтеров с наградами, сказал: «Вы дарите уверенность бойцам, вы показываете всем остальным – мы украинцы, мы Божьи люди. Потому что вы все следуете заповеди «Возлюби ближнего своего как самого себя».

Как сообщалось, недавно командование Национального военного медицинского госпиталя Киева наградило знаком «За служение Богу и Украине» настоятеля столичного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Олега Скнаря.