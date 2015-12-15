Божия благодать принесет мир и спокойствие на Украинскую землю – Предстоятель УПЦ (укр.)

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій нагадав пастві про важливість збереження чистоти святої віри.

Як повідомляє Синодальний інформаційний відділ УПЦ, це відбулося під час недільної проповіді у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Сум.

Церква, яка виросла із насіння проповіді святого апостола Андрія, передає кожному з нас неушкодженим все, що Бог заповідав творити людині. Дотримання цього закону без послаблень і викривлень є запорукою нашого духовного здоров’я і спасіння.

Людина має берегти чистоту святої віри, не примішуючи до неї нічого – ні політику, не економіку, ніщо інше.

«Все, що на землі, – підкреслив Його Блаженство, – все це має початок і кінець. А те, що Бог установив – воно не має кінця». Передані Господом через святих апостолів заповіді є вічними законами, які ведуть людину до блаженної вічності. «І ці закони нам проповідуються в храмі щодня», – відзначив Предстоятель.

Терпи, коли тебе гонять і благословляй, коли тебе проклинають; молися за тих, хто тебе ображає – ці заповіді «є дивними для плоті, але гідні для духа». Вони приносять душі ту солодку радість життя, – продовжив Архіпастир – що так шукає кожна людина. Кожний шукає цю радість по-своєму, проте «вона полягає лише в житті з Богом».

Блаженніший владика також зазначив, що «Православна віра облагородила наших предків, та дала їм силу переносити такі складнощі і випробування, під якими ламалися цілі народи».

«Ця сила дається людині Богом і називається Божа благодать. – наголосив Предстоятель. – Нехай Божа благодать почиває над нашою українською землею, над нашим народом – нехай вона принесе нам мир і спокій, щоб ми навчилися поважати один одного, терпіти один одного і любити Бога і ближнього як самого себе»