В Сумах открыли духовную семинарию

В Сумах в воскресенье, 13 декабря, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил торжественный акт открытия Сумской духовной семинарии, который состоялся в областной филармонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Сумской епархии УПЦ.

Открыл торжества архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий, который зачитал доклад «Сумская духовная школа: источник воды живой, текущей из прошлого в будущее».

Присутствующим были зачитаны приветственные адреса.

Заместитель Сумского городского головы Виктор Волонтырец поздравил Блаженнейшего Предстоятеля и всех присутствующих от имени городской власти.

В свою очередь председатель совета ректоров Сумской области Анатолий Васильев в приветственном слове отметил, что вновь созданная духовная семинария своей деятельностью расширяет пространство научной и педагогической карты области.

К участникам торжеств обратился Предстотятель УПЦ Митополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который отметил особенность сочетания приобретения знаний в учебном процессе с внутренним духовным ростом на пути подготовки будущих священнослужителей, и подарил Сумской духовной семинарии Святое Евангелие.