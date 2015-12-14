Божия сила охраняет детей - Блаженнейший Онуфрий (укр.)

9 грудня у день річниці своєї архієрейської хіротонії Блаженніший Митрополит Онуфрій, звертаючись у проповіді до численної пастви, зосередив увагу на євангельських словах: «Якщо хто не прийме Царства Божого, як дитя, не ввійде у Нього» (Мк. 10:15), повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Блаженніший владика пояснив, чому Господь так високо цінує дітей. З одного боку, дитина схожа на дорослу людину, але в той же час вона істотно відрізняється від неї.

«Вона слабка та немічна, вона не може хитрувати чи мстити, вона смиренна, якщо її ображають, то у відповідь може тільки поплакати. Дитина проста та чиста душею і тілом. Ось це є особливості дитини – незлобливість, простота і чистота. Але це, в той же час, є властивості Божественного образу, який носять в собі, як маленькі дитині, так і дорослі люди. І ось цей чистий Божественний образ, ще не спотворений гріхом, привертає до дитини Божу благодать, Божу силу, яка охороняє її.

Якщо хтось скаже, що він не бачив Божої сили, благодаті у світі, то він просто обманюватиме. Подивіться на дитину, як її охороняє Божа сила! Ніхто з розсудливих людей не підніме на малюка руку і не посміє його образити. Тому, що Божа сила його захищає. Але коли людина дорослішає, то Божественний образ в ній потьмарюється. У дорослого поступово з’являються лукавство, гординя, злоба, він втрачає красу, він стає складним, він сам себе не може зрозуміти, близькі його не розуміють, він втрачає чистоту душі і тіла. Коли ці властивості дитячої чистоти губляться в людині, то благодать відходить від неї. Людина здається сильною, міцною, але він більш уразлива, ніж немічне немовля.

… Тому Господь й каже, що для того, щоб увійти в Царство Боже, треба в собі відновити Божественний образ. Якщо ми втрачаємо його, стаючи дорослими, то ми повинні знову дбати про те, щоб відновити його, щоб стати подібним дитині по своїй чистоті і непорочності. Для цього Господь дарував нам покаяння і молитву. Господь вчить нас робити добро, прощати ближніх – це є ті засоби, якими людина відновлює в собі втрачений Божественний образ».

9 грудня, у день 25-річчя архієрейської хіротонії Предстоятеля Української Првославної Церкви, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбулася Божественна літургія.