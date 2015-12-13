В Киево-Печерской лавре открылась православная выставка "Никольская"

Традиционно к празднику святителя Николая Чудотворца в Киево-Печерской лавре 12 декабря открылась православная выставка «Никольская», сообщает сайт lavra.ua.

На выставке представлен большой ассортимент продукции для использования как в церковных богослужениях, так и келейно, в домашних условиях. Посетители выставки смогут приобрести иконы, книги духовно-нравственной направленности для детей и взрослых, аудио- и видеозаписи церковно-исторической и богословской тематики, изделия мастеров традиционных народных ремесел, швейные изделия, сборы трав, ароматные монастырские лечебные чаи. Кроме того, можно заказать поминовение у православных святынь разных регионов страны.

На открытии выставки иеромонах Глеб отслужил молебен и обратился ко всем присутствующим со словом наставления. В частности, он напомнил, что великий чудотворец святитель Николай, в честь которого посвящена выставка, стяжал любовь к ближнему, показывал пример любви, пример помощи всем нуждающимся. Всем тем, кто приходил когда-то к нему, и тем, которые приходят и сейчас. Сегодня просят у него помощи, и он всем помогает. Священнослужитель Лавры пожелал: «чтобы по молитвам святого, по его ходатайству Господь даровал вам все то необходимое, что будет дорогой вашему же спасению».

Выставка открыта ежедневно с 12 по 20 декабря, время работы – с 9.00 до 19.00 часов, территориальное расположение – аллея Дальних пещер, а также крытый переход к площади Ближних пещер.