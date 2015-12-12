Петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ собрала за сутки более 10 тысяч подписей

Петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении Украинской Православной Церкви, размещенная на сайте Киевского городского совета 11 декабря, собрала более 10 тысяч подписей чуть больше, чем за сутки, получив необходимое количество голосов для рассмотрения.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

«Согласно статье 35 Конституции Украины Церковь отделена от государства. Поэтому требуем прекратить втягивание Украинской Православной Церкви в политические игрища власть имущих и призываем прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в религиозной сфере в Украине. Любые попытки поставить вопрос об изменении юрисдикции Киево-Печерской лавры являются провокацией, которая призвана разжечь межрелигиозное противостояние в государстве. Поэтому требуем, чтобы Киево-Печерская лавра осталась в подчинении Украинской Православной Церкви, единственной канонической православной церкви в Украине», – сказано в петиции.

Как сообщалось, 7 декабря на официальном сайте Киевсовета была опубликована электронная петиция о переводе Киево-Печерской лавры в юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Инициатива собрала более 13 тысяч подписей.