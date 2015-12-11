На сайте Киевского горсовета начали сбор подписей за сохранение Киево-Печерской лавры в УПЦ

Петицию «За проведение сбора подписей общины города Киева по поводу сохранения Киево-Печерской лавры в ведении канонической Украинской Православной Церкви» опубликовали сегодня на сайте Киевского городского совета.

«Согласно статье 35 Конституции Украины Церковь отделена от государства. Поэтому требуем прекратить втягивание Украинской Православной Церкви в политические игрища власть имущих и призываем прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в религиозной сфере в Украине, — сказано в тексте петиции. — Любые попытки поднять вопрос о смене юрисдикции Киево-Печерской Лавры является провокацией, призванной разжечь межрелигиозное противостояние в государстве. Поэтому требуем, чтобы Киево-Печерская лавра оставалась в ведении Украинской Православной Церкви, единственной канонической православной церкви в Украине».

Проголосовать можно перейдя по ссылке.

Напомним, 7 декабря на сайте Киевсовета было размещено петицию о «передаче» Святой Успенской Киево-Печерской Лавры «Киевскому Патриархату». 9 декабря портал опубликовал сообщение о том, что Киевсовет принял петицию на рассмотрение.

Киевсовет принимает электронные петиции к рассмотрению в случае, если они набирают 10 тысяч подписей.

foma.in.ua