Суд признал нарушение прав верующих УПЦ в деле о захвате храма на Ровенщине (укр.)

8 грудня Гощанський районний суд визнав неправомірними дії слідчого, який кілька разів безпідставно закривав слідство за фактом захоплення храму УПЦ у селі Чудниця на Рівненщині, повідомляє Інформаційний відділ Української Православної Церкви з посиланням на офіційний сайт Рівненської єпархії УПЦ.

«Постанова судді Гощанського районного суду від 08.12.2015 року ще раз підтверджує факт існування верховенства права в Україні, але, на жаль, поки що лише в судовій системі. Винесене рішення чітко описує алгоритм подальших дій для тих, хто сьогодні бере на себе право розслідувати злочини однобоко», – зауважила правозахисник Катерина Іванюк, коментуючи винесене рішення.

В УПЦ нагадують, що 1 березня 2015 року в селі Чудниця Гощанського району Рівненської області радикально налаштовані люди увірвалися до Свято-Параскевської церкви, зняли зі стін ікони, розсунули аналої і скинули з престолу Євангеліє. Після цих подій громада УПЦ більше не змогла потрапити у власний храм.

"Віряни подали заяву у поліцію. Як з’ясувалося пізніше, правоохоронні органи не внесли її до реєстру досудових розслідувань. У червні цього року представники громади УПЦ подали скаргу в Гощанський районний суд, який зобов’язав слідчого розпочати розслідування. Проте слідчий Гощанського райвідділу В. Кральковський знову самовільно закрив справу, після того, як опитав представників УПЦ КП, причетних до захоплення православного храму", - повідомляє news.church.ua.

8 грудня, після повторного звернення вірян, суд визнав дії слідчого неправомірними і знову зобов’язав його поновити слідство.

Як повідомляє Інформаційний відділ УПЦ, 19 жовтня рішенням господарського суду Рівненської області були визнані недійсними свідоцтво на право власності та рішення про державну реєстрацію, виданих релігійній громаді УПЦ КП села Чудниця Гощанського району на Свято-Параскевський храм. Раніше, щоб мати можливість молитись в церковній будівлі, віруючі Чудниці змушені були вдатися до акції протесту – перекрити трасу Київ – Чоп.

За матеріалами news.church.ua