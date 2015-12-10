Управляющий делами УПЦ в Международный день прав человека напомнил о недопустимости притеснения прав верующих

В цивилизованном государстве дискриминация по религиозному признаку недопустима.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня, в Международный день прав человека, сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодняшний праздник связан с Всеобщей декларацией прав человека. Этот документ переведен на множество языков. В основу Декларации прав человека легли базовые общечеловеческие ценности, которые имеют христианскую природу. Среди них – свобода мысли, совести и религии. Из чего следует такой принцип, как отказ от дискриминации по мировоззренческому или религиозному признаку. С этим в нашей стране, к сожалению, в последнее время наблюдаются определенные проблемы», – отметил митрополит Антоний.

По его словам, в уходящем году неоднократно нарушались права верующих УПЦ.

«Прежде всего, речь идет о захватах храмов и агрессии против прихожан нашей Церкви. В цивилизованной стране это недопустимо. Это создает почву для межконфессионального конфликта и играет на руку тем, кто заинтересован в расшатывании ситуации в Украине. Дискриминационное отношение к верующим УПЦ проявляется и в некоторых петициях, которые появляются на сайтах органов власти. Последний пример – инициатива о переводе в Киевский Патриархат Киево-Печерской лавры, которую каждый день посещает множество прихожан УПЦ. У такой петиции отсутствует правовая основа», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

При этом владыка Антоний отметил, что у Церкви есть свои предложения по изменениям в Конституцию Украины, связанные с правами человека.

«В Основном законе должно быть закреплено право граждан на защиту жизни от момента зачатия до момента естественной смерти, а также право на тайну исповеди. В этом с нами солидарны и другие религиозные конфессии Украины. В июле текущего года Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил соответствующие предложения в Конституционную комиссию», – сказал управляющий делами УПЦ.

Напомним, День прав человека – международный праздник, который отмечается 10 декабря в честь Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году.