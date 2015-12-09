В УПЦ прокомментировали петицию о переводе Киево-Печерской лавры в УПЦ КП

В Украинской Православной Церкви считают, что петиция о переводе Киево-Печерской лавры в Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата носит провокационный характер и сеет межконфессиональную рознь в стране.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Данная петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета 7 декабря и собрала более 10 тысяч подписей.

Глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря) считает, что эта инициатива направлена на разжигание межконфессиональной вражды в Украине.

«Киевские городские власти не уполномочены решать, какой Церкви должна принадлежать Киево-Печерская лавра. Вызывает определенные сомнения то, кто стоит за голосами под этой петицией», – говорит епископ Климент.

По его мнению, подобные акции выгодны внешним силам, заинтересованным в подогревании гражданского конфликта и дестабилизации в Украине.

«Огромное количество людей, которые ежедневно посещают Киево-Печерскую лавру, с болью воспринимают новости о том, что кто-то хочет забрать эту святыню у единственной на данный момент канонической Православной Церкви в стране. На УПЦ снова пытаются навесить клевету, что она якобы занимает враждебную по отношению к Украине позицию. На самом деле наоборот: антиукраинскую деятельность ведут те, кто запускает такие петиции и тем самым создает почву для межрелигиозного противостояния в стране», – подчеркнул владыка Климент.

Вместе с тем, на официальном сайте Киево-Печерской лавры появилось сообщение, в котором высказывается мнение о том, что «инициатива некоторых политических сил по сбору подписей о передаче Лавры в юрисдикцию непризнанного Православным миром Киевского Патриархата, является провокацией, чтобы расшатать в Украине и без того хрупкий религиозный мир, отвлекая тем самым общественность от действительно актуальных проблем».

«Киево-Печерская лавра - это монастырь, принадлежащий Украинской Православной Церкви, в котором возносились и возносятся молитвы о мире всего мира, о богохранимой стране нашей, о ее властях и воинстве. И какие бы события не происходили в нашем государстве, никогда в Лавре не прекращали поминать власть или воинство», - отмечается в сообщении.

При этом в Лавре напоминают о том, что «УПЦ никогда не заявляла о том, что будет требовать передать под ее юрисдикцию Владимирский кафедральный собор, который являлся кафедральным храмом Киевского Митрополита большую часть минувшего века, ни Михайловский Златоверхий монастырь, ни другие храмы».

Также на сайте Киево-Печерской лавры цитируют завещание покойного Митрополита Владимира, которому следуют: «...просьба есть у меня к вам такая... Молиться о мире в Украине и об Православии украинском, чтобы Господь помог нам быть братьями перед Богом и всем миром…».