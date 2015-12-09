В Киево-Печерской лавре отметили 25-летие архиерейского служения Предстоятеля УПЦ (укр.)

9 грудня, у день 25-річчя архієрейської хіротонії Предстоятеля Української Парвославної Церкви, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври відбулася Божественна літургія. Про це повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Його Блаженство звернувся до віруючих зі словом проповіді.

За Літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

По завершенні богослужіння митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел від імені Священного Синоду, духовенства і багатомільйонної пастви Української Православної Церкви привітав Блаженнішого Митрополита Онуфрія із 25-річчям архіпастирського служіння.

«Підносячи усердні молитви до Бога і Пресвятої Богородиці, Вашій Небесні Покровительці бажаємо Вам, дорогий наш Блаженніший владика, здоров’я, радості, миру, в усьому благополуччя та всесильної помочі Божої у Вашому подальшому високому Первосвятительскому служінні на благо Української Православної Церкви, народу України і процвітання Української держави», – зазначив митрополит Агафангел.

Відповідаючи на теплі слова вітань, Його Блаженство сказав: «Хочу подякувати усім архіпастирям, єпископату нашої Церкви, котрі у великій кількості прибули сюди щоб розділити радість мого ювілею».

Цього ж дня Предстоятель УПЦ разом із Преосвященними архієреями відвідав могилу спочилого Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, де підніс заупокійну молитву за Його Блаженством.

За матеріалами news.church.ua