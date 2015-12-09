В Греции заинтересованы темой 1000-летних духовно-культурных связей Киевской Руси и Афона

Тема 1000-летних духовно-культурных связей Киевской Руси и Афона вызвала живой интерес у украинской диаспоры Греции и греческих исследователей в Афинах.

Об этом рассказал директор Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) Сергей Шумило, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Ряд мероприятий, посвященных 1000-летним духовно-культурным связям Киевской Руси и Афона, прошли в Афинах при содействии Посольства Украины в Греции.

В Культурно-информационном центре Посольства Украины в Греции по инициативе Общества украинской диаспоры Греции «Украинско-Греческая Мысль» и Международного института афонского наследия в Украине состоялся круглый стол на тему «Межкультурные связи с Афоном: духовно-культурная роль Святой Горы в истории Украины».

"Я рассказал о вкладе наших земляков в развитие афонского наследия и о роли Афона в формировании духовности и культуры - как Киевской Руси, так и более поздних времен. Особый интерес присутствующих вызвала история древнерусских монастырей на Афоне «Ксилургу» и «Русик», а также факты участия запорожских казаков в развитии казачьих скитов на Афоне, таких как «Черный Вир» и Святого Ильи. В рамках мероприятия состоялась презентация моих новых книг, которые были переданы в библиотеки Афинского университета, Украинской школы в Афинах и других организаций. Кроме того, для украинской диаспоры в Афинах была проведена двухчасовая лекция об афонском наследии, на которую пришло около 100 местных украинцев", - рассказал Шумило.

Директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило и Посол Украины в Греции Владимир Шкуров договорились о проведении в следующем году ряда совместных мероприятий, посвященных 1000-летию духовно-культурных связей Киевской Руси и Афона.

Как сообщалось, Священный Синод УПЦ принял решение о праздновании в 2016 году 1000-летия присутствия древнерусского монашества на Афоне (Журнал № 30).