Управляющий делами УПЦ встретился с региональным директором по вопросам Евразии Центра Гуманитарного Диалога

8 декабря состоялась встреча управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония с региональным директором по вопросам Евразии Центра Гуманитарного Диалога (Швейцария) Дэвидом Горманом, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС.

Центр Гуманитарного Диалога, также известный как Центр HD, является независимой неправительственной организацией, которая выступает посредником между конфликтующими сторонами, помогая предотвращать или завершать вооруженные конфликты.

В рамках обсуждения стороны акцентировали внимание на тематике оказания гуманитарной помощи Донбассу, роли Украинской Православной Церкви в поддержании мира и стабильности в Украине, а также обсудили нынешнюю ситуацию в сфере межконфессиональных отношений.