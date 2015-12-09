Молимся, чтобы наша жизнь строилась на заповедях Божьих – Предстоятель УПЦ (укр.)

8 грудня, за урочистим богослужінням в день пам’яті священномученика Климента, папи Римського, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звернувся до віруючих лівобережжя столиці із проповіддю, повідомляє Інформаційний відділ УПЦ.

Його Блаженство звернув увагу пастви на життєвий подвиг святого, «сповнений дивного Промислу Божого», за який Церква ще з перших століть християнства вшановує його пам’ять.

«Ми молимось, щоб святий Климент ходатайствував за нас перед Богом, щоби ми мали чисті і непорочні життя, щоб будували своє життя на заповідях Божих, які є вічними законами», – підкреслив Предстоятель. Земні закони – плинні, вони не є постійними чи абсолютними. Їхній творець – людина – не досконала; вона весь час як сама себе вдосконалює, так із собою закон.

Натомість «Божі заповіді одні й ті ж – вони завжди досконалі, тому що Той, Хто їх дав є досконалим Богом», – зауважив Блаженніший владика. – Ці закони Божі вічні, незмінні, вони ведуть людину до вічного спасіння на небі».