В Киеве с 10 по 21 декабря будут находиться мощи священномучеников Киприана и Иустинии

В Киеве с 10 по 21 декабря будут находиться мощи святых Киприана и Иустинии.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на настоятеля столичного храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Константина Кватирко.

«При жизни священномученики Киприан и Иустиния прославились великими чудесами, а именно – защитой от чародейства, злых духов, ворожбы, приворотов. Много чудесных исцелений от оккультной нечисти, которой сейчас очень много в мире, в частности – в нашем обществе, связано с молитвам перед их мощами» – отметил отец Константин.

Ежедневно в 13.00 и 17.00 в храме Успения Пресвятой Богородицы, который находится в Дарницком районе Киева по улице Урловская, 20-а (от станции метро «Левобережная» маршрутка 177 или от станции метро «Позняки» маршрутка 577), проходят водосвятные молебны и помазание елеем, освященным от святых мощей. Церковь открыта с 08.00 до 20.00.

С настоятелем храма протоиереем Константином Кватирко можно связаться по моб. (096) 002 75 75.

*** Святой Киприан был язычник. Еще в раннем детстве родители отдали его на служение языческим богам. Изучив премудрость языческой философии и чародейства, он был посвящен на Олимпе в жрецы.

В Антиохии Киприан удивлял людей способностью управлять стихиями, насылать болезни и раны, вызывать мертвецов.

В том же городе жила христианка, девушка по имени Иустина. Она приняла крещение вместе с родителями, проводила жизнь в посте и молитве, а также дала обет безбрачия. Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству.

Как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом разрушала все замыслы дьявола.

Все чары исчезали даже от имени святой девушки. Киприан в гневе наслал болезни на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее молитвой.

Киприан осознал всю беспомощность дьявола перед Господом и с глубоким покаянием пришел к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги.

На другой день он находился в церкви и не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения.

Через семь дней после крещения он был поставлен в чтеца, на двадцатый день - в иподиакона, на тридцатый - в диакона, а через год рукоположен в священника.

В скором времени святой Киприан был возведен в сан епископа.

Святая Иустина ушла в монастырь и была избрана в игуменьи. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после жестоких мучений были обезглавлены.

Воин Феоктист увидел страдания святых и объявил себя христианином. Он был казнен вместе с ними.

Священномученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик Феоктист были убиты в Никомидии в 304 году.

Христиане прибегают к молитвенной помощи этих святых в борьбе с нечистыми духами.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенное, в видения восход: сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Киприане, моли Христа Бога спастись душам нашим.