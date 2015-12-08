В Греции заинтересованы темой 1000-летних духовно-культурных связей Киевской Руси и Афона (укр.)

Тема 1000-літніх духовно-культурних зв’язків Київської Русі і Афону викликала жваву зацікавленість у української діаспори Греції та грецьких дослідників в Афінах.

Про це розповів директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні (МІАСУ) Сергій Шумило, повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви.

Низка заходів, присвячених 1000-літнім духовно-культурним зв’язкам Київської Русі і Афону, відбулася в Афінах за сприяння Посольства України в Греції.

У Культурно-інформаційному центрі Посольства України в Греції з ініціативи Товариства української діаспори Греції «Українсько-Грецька Думка» та Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні відбувся круглий стіл на тему «Міжкультурні зв`язки з Афоном: духовно-культурна роль Святої Гори в історії України».

"Я розповів про внесок українців у розвиток афонської спадщини та про роль Афону у формуванні духовності і культури - як Київської Русі, так і пізніших часів. Особливу зацікавленість присутніх викликала історія давньоруських монастирів на Афоні «Ксилургу» та «Русик», а також факти участі запорозьких козаків у розбудові козацьких скитів на Афоні, таких як «Чорний Вир» та Святого Іллі. В рамках заходу відбулась презентація моїх нових книг, які було передано до бібліотек Афінського університету, української школи в Афінах та інших організацій. Крім того, для української діаспори в Афінах була проведена двогодинна лекція про афонську спадщину, на яку прийшло близько 100 місцевих українців", - розповів Шумило.

Директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні Сергій Шумило та Посол України в Греції Володимир Шкуров домовились про проведення наступного року низки спільних заходів, присвячених 1000-літтю духовно-культурних зв’язків Київської Русі і Афону.

Як повідомлялось, Священний Синод УПЦ прийняв рішення про святкування в 2016 році 1000-ліття присутності давньоруського чернецтва на Афоні. (Журнал № 30).