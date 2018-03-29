Чудеса святого Климента: о первом покровителе Руси, Папе Римском - глава информотдела УПЦ

8 декабря Православная Церковь чтит память священномученика Климента, Папы Римского.

О первом святом покровителе Руси рассказал глава Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Климент (Вечеря).

Глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент

Священномученик Климент, епископ Рима, был одним из семидесяти апостолов Христа. В конце I века, во время очередных гонений на Христианскую Церковь, его сослали из Рима в Инкерманские каменоломни, на территорию, которая прилегает к нынешнему Севастополю. Там святой Климент продолжал проповедовать.

В 101 году в Херсонесе он принял мученическую смерть: его привязали к якорю и бросили в море, чтобы верующие не нашли его тела.

Священномученик Климент является первым святым покровителем Руси. С ним связано множество чудес. Например, на месте его каторги не было воды. Осужденные страдали от жажды, но по молитве святого Климента Господь открыл водный источник. Некоторые чудеса, связанные со священномучеником Климентом, происходили уже после его кончины.

Долгое время море чудесным образом отступало в день смерти святого Климента, чтобы верующие могли почтить честные мощи.

Однажды святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просвещая славян, услышали, что недалеко от Херсонеса совершаются чудеса. После соборной молитвы мощи святого Климента поднялись с морского дна и были обретены для поклонения верующих.

Часть мощей была перевезена в Рим. Узнав об этом, Папа Римский Адриан II очень обрадовался и благословил написание богослужебных книг на славянском языке, поддержав таким образом миссию святых Кирилла и Мефодия среди славян.

Когда святой равноапостольный князь Владимир принял в Херсонесе крещение, он перенес честную главу священномученика Климента в Киев.

Долгое время она была единственной христианской реликвией, которая находилась в столице Руси, поскольку на заре христианства еще не было ни мощей, ни чудотворных икон. В большинстве храмов, в алтарной части, можно встретить лик святого Климента, который оставил особый след в истории нашей Церкви и Родины.

Беседовал Евгений Середа, Центр информации УПЦ.