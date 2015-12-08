Молитва прекращает землетрясения, останавливает эпидемии и разрешает конфликты - епископ Климент

Молитва может прекращать землетрясения, останавливать эпидемии и разрешать конфликты.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в интервью «Сегодня.ua» сказал глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря).

«Молитва – это то средство, которое изменяет стихии мира. Она прекращает землетрясения, она укрощает эпидемии, она воскрешает мертвых порой, а уж ссору укротить или какой-то конфликт загладить – так тем более может», – отметил владыка Климент.

При этом он обратил внимание на то, что в мире существует множество раздражителей, которые невозможно преодолеть.

«Нужно понять, почему мы раздражаемся, что в нашем внутреннем устроении такое, что очень тонко и быстро реагирует на любой раздражитель. Анализируя себя, мы увидим, что большинство случаев, на самом деле, очень мелочные. Они совершенно ничего не значат, по сравнению с какими-то важными вещами: такими, как семейное счастье, дружба, здоровье, мир», – отметил глава информотдела УПЦ.

По словам владыки Климента, в подавляющем большинстве случаев конфликты вырастают из пустяка.

«Если эта раздражительность усиливается, Церковь учит людей в таких ситуациях молиться краткими молитвами – человек в раздражении не сможет молиться внимательно и долго. Но есть такое правило: когда ты находишься в гневе, в это время ничего не говори человеку. Даже если оппонент не прав, а за тобой правда, ты все равно в гневе не скажешь правильно. Подожди, успокойся. И когда все внутри утихнет, скажи, что хотел. В большинстве случаев после этого уже и не надо чего-то говорить», – подчеркнул епископ УПЦ.