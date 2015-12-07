8-9 декабря состоятся торжественные богослужения по случаю 25-летия архиерейской хиротонии Предстоятеля УПЦ

9 декабря, в среду, по случаю 25-летия архиерейской хиротонии Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится Божественная литургия. Начало богослужения в 09.00.

Накануне вечером, 8 декабря, в том же соборе будет совершено вечернее богослужение. Начало в 17.00.

news.church.ua