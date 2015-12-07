8-9 декабря состоятся торжественные богослужения по случаю 25-летия архиерейской хиротонии Предстоятеля УПЦ
11:53, 07 декабря 2015Православие
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Фото news.church.ua
9 декабря, в среду, по случаю 25-летия архиерейской хиротонии Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится Божественная литургия. Начало богослужения в 09.00.
Накануне вечером, 8 декабря, в том же соборе будет совершено вечернее богослужение. Начало в 17.00.
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