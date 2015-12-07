Сегодня не стало больше зла, сегодня стало гораздо меньше добра - епископ Климент (интервью)

Во время Рождественского поста (Фили́ппов пост) Сегодня.ua запускает новый проект "Беседы по душам о душе". Первая тема о зле и как менять мир к лучшему.

Викарий Киевской Митрополии, епископ Ирпенский Климент рассказал о том, как относиться ко злу, как прощать врагов и обидчиков, а также как совладать со своим гневом.

- Вокруг нас огромное количество негатива: общие настроения в обществе, на работе люди конфликтуют, в социальных сетях войны… Давайте, попытаемся найти ответ на вопрос, почему сейчас такая концентрация зла в мире и как на это реагировать?

- Люди часто боятся зла, называя этим словом какие-то сложные жизненные ситуации. Но очень важно знать, что на самом деле зла, как такового, не существует. Церковь учит нас, что зло – это отсутствие добра. Сегодня не стало больше зла. Сегодня стало гораздо меньше добра. Бог никого не создавал плохим, злым. Он всех людей создал для Рая. Зло или добро – это свободный выбор человека. Но в мире, в котором мы живем, действует дьявол. Он, зачастую, не позволяет раскрыться в людях всему хорошему. И поэтому появляется зло. Нераскрытость положительного потенциала, который есть в человеке, отсутствие добра – это и есть зло. Не стоит выискивать в окружающем мире зло. Его там не существует. Мир сотворил Бог и Он не создавал зла. Важно отыскать в том, что вокруг нас хотя бы остатки добра. Нужно быть, как говорит современная молодежь, заряженным на добро. Это наделяет нашу жизнь позитивным смыслом, дает человеку силы трудиться, развиваться, возрождает в нем надежду на будущее.

Видеть в людях хорошее всегда сложно. Например, если ты знаешь, что другой человек осознано плетет против тебя интриги. Как быть в таких ситуациях – надо ли обличать таких людей? Как к ним относиться?

- В таких случаях надо внимательно отнестись к тому, кто именно этот человек. Был такой святой уже в 20-м столетии – преподобный Силуан Афонский. Он был монахом, вел строгую аскетическую жизнь и составил замечательные поучения о том, как нужно молиться и бороться со страстями. И рядом с такими возвышенными главами, которые, возможно, не всем даже будут понятны и доступны, есть два наствления о том, каким нужно быть начальнику, а каким подчиненному.

- Можете вкратце пересказать основной смысл?

- Если у начальника есть подчиненные, он, конечно же, не рассчитывает на то, что они будут абсолютно покорными и послушными ему во всем. Но начальник должен помнить, что Господь вручил ему этих людей. И он к каждому подчиненному должен относиться как к своему ближнему и молиться о нем, как о близком человеке. Подчиненный, чувствуя эту молитву, будет менять себя. Собственно говоря, эта молитва начальника будет изменять подчиненного. В то же время, если подчиненный ощущает, что его начальник груб или слишком требовательный, то он тоже должен молиться о своем шефе. Молитва – это то средство, которое изменяет стихии мира. Она прекращает землетрясения, она укрощает эпидемии, она воскрешает мертвых порой, а уж ссору укротить или какой-то конфликт загладить – так тем более может. Как народная мудрость говорит, молиться – всегда пригодится.

Психологи и другие специалисты помогают выстраивать отношения в коллективе. Но более точных советов, чем Священное Писание едва ли кто-то может дать. Так вот, Библия содержит универсальный закон: побеждай зло добром (Рим. 12, 21). Это сложно понять человеку, который никогда не пробовал так поступать. Но тот, кто хотя бы раз в жизни попробовал победить зло добром, навсегда убедится, что этот закон действует. И второй раз, когда он так поступит, еще больше в этом убедится. И в третий раз его даже не нужно будет убеждать в этом. Он будет знать, что библейская мудрость действует, несмотря ни на какую человеческую логику.

- Я хочу прояснить – обличать вранье надо? Или простить человека и не выводить его на чистую воду, зная, что он говорит неправду?

- Общение с другими людьми должно иметь какую-то цель. Если просто так пустословить, затевать какой-то скандал или ссору, то я не вижу в этом смысла. Это приводит к потере времени, растрате нервов, физических и моральных сил. Если мы видим проблему в другом человеке, какую-то сложность, то можем сделать ему замечание. Мы можем обличить его, порой даже повысить голос, главное повлиять на этого человека. Но Господь дал нам разум для того, чтобы мы соотносили потраченные усилия с полученным эффектом. Принесет ли это пользу? Изменится ли ситуация? Например, если мы повысим голос, и человек действительно изменится и устыдиться того, что он делает, это хорошо. Однако понимая, что он только озлобится, а у нас не будет достаточно аргументов для того, чтобы доказать его неправоту, и это только усугубит скандал, то наше обличение приведет только к тому, что мы будем терять моральные и физические силы, а ситуация на самом деле не разрядится. Поэтому надо очень мудро относиться к любому общению. Не зря Библия говорит нам о том, что от слов своих человек оправдается и от слов своих человек осудится (Мф. 12, 36). Каждое наше слово должно быть очень мудрым. Святые отцы, которые жили много лет в подвиге, могли много молиться, имели дар поста, исцеляли других людей, другие чудеса совершали. Но вершиной этих всех духовных качеств они считали дар рассудительности. А рассудительность – это как раз та духовная мудрость, которая позволяла понимать ситуацию именно такой, какая она есть. Не по человеческому нашему разумению, а так, какой ее видит Бог. Это особый дар. И каждый человек, в меру своих сил, должен стремиться приобретать эту духовную мудрость.

- Когда вы говорили молиться об этих людях, речь идет о простой молитве своими словами или нужно идти на службу, заказать молебен? С чего начать?

- Нужно молиться любым способом. Иногда спрашивают: "Какую молитву прочитать? Можно такую прочитать или другую?" Я на это всегда отвечаю: "И эту молитву читайте, и другую, и третью". Чем больше вы будете молиться, тем лучше. И я никогда не скажу кому-то, что "вы помолились достаточно". Нет меры для молитвы. Потому что молитва – это беседа с Богом. Невозможно сказать, что "я уже наобщался с Богом". Нужно молиться, сколько есть сил и сколько есть желания. Нужно развивать в себе любовь к молитве. Если тот человек, о котором мы молимся, крещенный, православный христианин, то нужно, конечно же, молиться о нем в церкви, подавать о нем особенные молитвенные прошения в алтарь, заказывать молебны о нем. Но Господь видит сердце человека. Поэтому важно не только писать записочки о ком-то, но и самим возносить молитвы. А еще важно всегда творить дела милосердия в память, в том числе, и о живых людях. Потому что милостыня является тем ключом, который раскрывает любые сердца для принятия благодати. Поэтому когда мы творим добрые дела о душе живого или мертвого человека, это всегда очень высоко перед Богом и приносит очень большую пользу тому, за кого мы молимся и о ком совершаем дела милостыни.

- Когда импульсивные люди начинают злиться, нервно реагировать на происходящее, дайте совет, как совладать им со своим гневом?

- Проблема всегда не в том, что нас раздражают, а в том, что мы раздражаемся. Мы живем в мире, где множество раздражителей, которые невозможно преодолеть. Нужно понять, почему мы раздражаемся, что в нашем внутреннем устроении такое, что очень тонко и быстро реагирует на любой раздражитель. Анализируя себя, мы увидим, что большинство случаев, на самом деле, очень мелочные. Они совершенно ничего не значат, по сравнению с какими-то важными вещами: такими, как семейноесчастье, дружба, здоровье, мир. В подавляющем большинстве случаев конфликты вырастают из пустяка. Если эта раздражительность усиливается, церковь учит людей в таких ситуациях молиться краткими молитвами – человек в раздражении не сможет молиться внимательно и долго. Но есть такое правило: когда ты находишься в гневе, в это время ничего не говори человеку. Даже если оппонент не прав, а за тобой правда, ты все равно в гневе не скажешь правильно. Подожди, успокойся. И когда все внутри утихнет, скажи, что хотел. В большинстве случаев после этого уже и не надо чего-то говорить. Во время, когда мы молчим, нужно читать краткие молитвы: "Господи, помилуй!", "Пресвятая Богородица, помогай нам!", Иисусову молитву, другие, какие знаете.

- Иногда есть иллюзия, что мы можем помочь человеку и поможем ему стать лучше. Насколько мы имеем право влезать в чужую жизнь и пытаться людей "переделывать"?

- Господь в последней главе Евангелия от Матфея призывает всех христиан – идти и учить все народы (Мф. 28, 19). То есть каждый из нас призван проповедовать о Христе и вечной жизни. Но эта проповедь бывает разной. Самое главное – все, что мы говорим должно приносить пользу кому-то, быть эффективным. Это не должны быть слова просто ради слов. Мы обязаны внимательно оценить: наши слова и наша проповедь уместны ли в этой ситуации, принесут ли они добрый плод? Это будет то семя, которое упадет на плодородную почву? Или почва, может быть, каменистая и там нужно сначала что-то другое сделать, а потом уже туда сеять семена? Заблуждаются те, кто думают, что они сейчас расскажут все, что они знают о церкви, и человек вдруг обязательно это услышит и станет жить точно также. На самом деле приводит в церковь не человек, а Бог. И огромное количество людей слышали в своей жизни о Христе и, может быть, даже Евангелие читали, но они почему-то не пришли в церковь. А другие, даже без особых усилий, вдруг один раз зайдя в храм, больше никогда не забывали дорогу к Дому Божьему. Это особое действие Благодати Божьей. Если мы говорим кому-то о Христе, нам нужно делать это со смирением. Следует помнить, что мы только орудие Божье. Божий инструмент, которым Бог может помочь другому человеку. Но ни в коем случае мы сами не являемся вот теми спасителями, которые спасают человека. У нас есть только один Спаситель – Господь Иисус Христос. Если наши слова будут наполнены таким смирением, если мы дадим возможность Богу говорить с человеком, а не своими словами затмим действие Божественной благодати, тогда действительно такой человек придет ко Христу и наша проповедь будет для него полезна. Однако еще более важно проповедовать не столько своими словами, сколько своей жизнью. Не зря сказано в Евангелие: "Нет пророка в своем отечестве". Эта фраза имеет разные толкования. Тяжелее всего проповедовать среди самых близких, которые знают нашу жизнь досконально. Проще всего говорить кому-то далекому, кого первый раз встретил, или человеку, который знает нас только поверхностно. Христиане просто обязаны быть идеальными, потому что их нерадивая жизнь приводит к соблазну тех людей, кто рядом с ними и еще не пришел ко Христу. Для них это расхождение между словами и делами является большим преткновением на пути к церкви. В этом смысле, может быть, не каждый христианин умеет словесно проповедовать, но его благочестивая жизнь – это та обязанность, к которой призваны все мы.

- А что делать с обидами? Есть же у кого-то семейные обиды, у кого-то, может быть, с не такими близкими людьми, но был конфликт…

- Народ не зря сказал, что на обиженных воду возят. На самом деле обижаться абсурдно.

- Если мы на кого-то обижаемся, что нам нужно сделать? Нужно пойти в церковь исповедоваться об этом вопросе или как?

- Это уже поздно. Мы каждое утро встаем от сна, читаем молитву "Отче наш". И там есть такие замечательные слова в конце: "И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим". Молитва – это не какая-то мантра, которую мы бессознательно повторяем, а личный разговор с Богом. И мы должны быть всегда честными с Ним. Если у нас есть какое-то преткновение, для того, чтобы сказать Господу во время утренней молитвы "И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим", мы должны обязательно изменить в ту же минуту эту ситуацию. У нас не должно быть никаких препятствий для того, чтобы мы были искренни в этих словах. Потому что каждый из нас нуждается в прощении грехов. Если Бог нам не простил грехов, мы будем самыми несчастными людьми. Нет человека, который бы не нуждался в прощении грехов. Но это прощение дается человеку только в том случае, если он сам прощает. Поэтому поздно ждать исповеди. Нужно самому перед собой покаяться и рассказать о своих обидах. Библия говорит нам: "Солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф. 4, 26)". То есть мы не можем лечь спать, если наше сердце не спокойно, если мы имеем какую-то обиду. Конечно же, мы не можем и причащаться, не можем приступать к Святым Тайнам, если у нас есть какие-то обидчивые мысли на ближнего.

- А с ближним надо это проговаривать: что "я на тебя обижаюсь" – или нет? Или это диалог тебя и Бога?

- Порой бывает это сложно. Если это не усугубит ситуацию, то очень важно примириться лично. Бывают случаи, когда ближний не всегда расположен к тому, чтобы мы сейчас с ним откровенничали и возвращались к той теме, которая создала конфликт. Поэтому здесь важно, чтобы наше сердце было чистым, чтобы мы отпустили обиду. И искренне надо помолиться о том человеке, который сейчас еще на нас таит обиду. Каждый вечер мы читаем вечерние молитвы. Среди них есть молитва о всех наших ближних. В ней есть слова о наших родителях, о друзьях, о тех, кто нам благотворит, кто нам помогает. Но начинается эта молитва, как ни странно, такими словами: "Ненавидящих и обидевших нас прости, Господи". А потом уже мы молимся о родных, о близких. Это потому что, Господь говорит нам в Евангелие от Матфея: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас… Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари"? (Мф. 5, 44).

Эти евангельские слова в свое время преобразили человечество. Сейчас, к сожалению, зачастую в обществе культивируется иная традиция, иное отношение к жизни, которое обратно возвращает нас к языческим принципам любить только любящих и ненавидеть ненавидящих. Но это признаки отхода человеческой цивилизации от своих христианских корней.

- Раз уж мы затронули этот вопрос. Сейчас вообще агрессивная среда – в особенности в Украине. Многие недовольных, ситуация накаляется и накаляется. И некоторые люди пытаются оградить себя – не выходить в социальные сети, меньше общаться. Становятся затворниками. Правильный ли это путь? То есть надо ли нам бояться этого зла и агрессии или надо как-то просто принять как данность и когда надо отвечать, то отвечать?

- Мы начали наш разговор с того, что зло – это отсутствие добра. И если мы не будем творить добро, мы не оградимся от зла. Оградиться от всех - значит, что мы на самом деле не любим других или злимся на них, поэтому и пытаемся дистанцироваться. Такой эгоизм совершенно чужд христианству. Христос пришел ко всем людям и больше всего к тем, кто как раз его и предал, и мучил, и пригвоздил ко кресту. И даже в самые кульминационные моменты своего страдания Он не проклял никого, ни на кого не обиделся, не развернулся и не сказал: "Я ненавижу этих людей". Он сказал слова, которые потрясают сознание всех нас: "Отче, прости им, ибо не ведают, что творят!" (Лк. 23, 34). Простить ближнего – это то, что, наверное, может быть, самое сложное, но и самое необходимое. Если мы хотим действительно преодолеть зло, мы должны творить добро. Такая диалектика нашей жизни. Если кто-то полагается на другие принципы, он ошибается, потому что Евангелие – это Слово Божие. И никто: никакой мудрец, никакой мыслитель, никакие законы природы – не могут опровергнуть то, что сказал Бог. Поэтому чем быстрее мы примем как абсолютную истину то, что сказал Господь, тем быстрее мы преодолеем жизненные сложности и те страдания, которые приносит грех в жизнь человека.

Панюшкина Светлана, Сегодня.ua.