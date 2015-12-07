За основными причинами смертности в мире стоят духовные болезни – архиепископ Лука

За основными причинами смертности в мире стоят духовные болезни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко), комментируя результаты исследования, проведенного Институтом показателей и оценки здоровья при Университете имени Джорджа Вашингтона в Сиэтле (США), на тему основных причин смертности в мире.

«Если человек будет стараться хранить мир в своей душе и поститься, он избежит многих заболеваний. Что лежит в основе высокого кровяного давления? Этому способствует ненависть, злоба, зависть, раздражительность... Глядя на основные причины смертности, очевидно, что за каждой из них стоит определенная духовная болезнь. Самые простые примеры – курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, загрязнение окружающей среды», - отметил архиепископ Лука.

По его словам, грех лежит в основе любой болезни.

«Человек, как мы знаем, состоит из духа, души и тела. Он не может жить без одного из этих элементов, взаимосвязанных между собой. Так устроено Богом. Здоровая иерархия - это когда дух властвует над душой, а душа - над телом. Но в связи с грехопадением тело у людей фактически стало властвовать над духом и душой. Физические болезни тела стали проявлениями духовных недугов», - подчеркнул архиепископ.

Как сообщалось, согласно результатам исследования, проведенного американским Институтом показателей и оценки здоровья, в список десяти основных причин смертности в мире входят: высокое кровяное давление, курение, высокий индекс массы тела, повышенный уровень сахара в крови, диета с высоким содержанием соли, диета с низким содержанием фруктов, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение воздуха бытовой среды, высокий уровень холестерина и алкоголь.