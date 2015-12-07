Никто из святых не называл точной даты конца истории человечества – епископ Климент

Ни один из святых отцов не указывал конкретных дат событий, которые, согласно Библии, будут свидетельствовать о приближении конца света.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря), комментируя повышенное внимание общества к пророчествам греческого святого Паисия Святогорца о последних временах.

«Недавно я был на Афоне и не сказал бы, что там активно обсуждается эта тема. Церковь всегда с особой рассудительностью относилась к тому, что принято называть пророчествами. Зачастую предсказания святых отцов имели таинственный смысл и только лишь в скрытой форме указывали на будущие события», – отметил владыка Климент.

«Священное Писание говорит, что об этом не знают даже ангелы. Поэтому слухи, в которых говорится, когда именно произойдет Второе пришествие Иисуса Христа, нельзя рассматривать как божественное откровение», – подчеркнул епископ УПЦ.

По его словам, верующему человеку стоит уделять больше внимания не пророчествам, а исполнению библейских заповедей.

«Стремление соблюдать божественные заповеди как в личной, так и в общественной жизни является самым важным средством для достижения мира на планете», – подчеркнул глава информотдела УПЦ.

Напомним, что в конце ноября этого года в Греции вспомнили пророчество святого Паисия Святогорца о конфликте между Турцией и Россией. В 1990-х годах афонский монах предсказывал войну между Россией и Турцией, в результате которой, по его словам, Константинополь (ныне Стамбул) снова станет греческим.

Также на греческих сайтах появилась информация о том, что у одного из афонских монахов было видение, в котором Паисий Святогорец подтвердил свои пророчества и сообщил, что к возврату Константинополя в состав Греции приведет Третья мировая война, которая начнется сразу после Рождественского поста.