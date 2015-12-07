На школьные успехи ребенка влияют семейные ценности – архиепископ Пантелеимон (Поворознюк)

Семейные ценности оказывают влияние на школьные успехи ребенка.

Об этом сказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи архиепископ Пантелеимон (Поворознюк), сообщает Центр информации УПЦ.

«Школьник получает одновременно два образования - в семье и от учителей. Важно, чтобы родители старались увидеть таланты в ребенке и помогали ему правильно их развивать и реализовывать. Уделяя образованию ребенка достаточное внимание, родители помогают учителям, и тогда успехи школьника радуют всех», – отметил архиепископ.

Также владыка Пантелеимон обратил внимание, что семейный уклад закладывает в сознание ребенка ценности, которые во многом будут влиять на его дальнейшую жизнь.

«Дети должны чувствовать заботу со стороны обоих родителей. Не должно быть перекладывания ответственности за воспитание с отца на мать и наоборот. В просвещении ребенка нужно просить помощи у Бога. Чистая и добрая душа лучше впитывает знания и учится отличать добро от зла», – подчеркнул глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи.