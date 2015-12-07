Предстоятель УПЦ: Счастлив только тот, кто живет с Богом

6 декабря во время Божественной литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди рассказал о правильном отношении к богатству, сообщает Информационный отдел УПЦ.

Толкуя притчу о богаче, который собрав богатый урожай, решил, что обеспечил себе безбедную жизнь на многие годы (Лк. 12: 16-21), Его Блаженство процитировал слова Господа к этому человеку «Безумный, в эту ночь возьму у тебя душу твою. Кому же достанется все то, что ты приготовил?» и напомнил «в земной жизни нет такого человека, который бы чувствовал себя, как в Раю».

Часто, не важно – бедный или богатый – человек не понимает, что ему на самом деле делать со своей жизнью. «Счастлив только тот, кто живет с Богом, кто в Бога богатеет, а не для себя собирает богатство», – отметил Блаженнейший владыка.

«Что значит «богатеет в Бога»? – спрашивает Его Блаженство. – Тот человек, который все, что имеет в земной жизни, много или мало, считает не своим, а Божиим, и себя считает Господним, потому что и мы Ему принадлежим, такой человек богатеет у Бога. Он имеет для себя покровителем Бога, который не оставляет человека ни в бедности, ни в богатстве».

Чтобы снискать расположение Господа, важно помнить, что мы являемся только распорядителями в дому Божием, отмечает Митрополит Онуфрий. «Распорядитель может употребить для себя дарованных благ ровно столько, сколько нужно для жизни, а все остальное раздать тем, кто нуждается в помощи». Только такое отношение к богатству, которое Господь вручает человеку, является правильным, обращает внимание Предстоятель.

Таким человеком – «богатым у Бога» Его Блаженство назвал святого благоверного князя Александра Невского, чью память чтит в этот день Святая Церковь. «Князь был от Бога одарен многими талантами – он был красив, умен, благороден, силен, благочестив, – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. – Но главное богатство святого князя было в том, что он всегда искал и защищал правду Божию. Александру Невскому принадлежит фраза: «Не в силе Бог, а в правде». Только положив все надежды на Бога, Который защищает Свою святую правду, он шел против врагов и побеждал их».