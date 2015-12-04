В Киев прибыла частица левой руки святой равноапостольной Марии Магдалины

3 декабря в Киев прибыла святыня афонского монастыря Симонпетра - частица левой руки святой равноапостольной Марии Магдалины. Мощи были положены в храме Всех святых, на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора, сообщает Информационный отдел УПЦ.

Святогорскую святыню встретил викарий Киевской Митрополии, епископ Бородянский Варсонофий с клириками собора и многочисленными прихожанами.

Духовенство совершило перед мощами благодарственный молебен, после чего Его Преосвященство обратился к верующим с архипастырским словом. Епископ Варсонофий поздравил всех с праздником Введения и поблагодарил ктиторам, усилиями которых святыня прибыла на украинскую землю.

Святыня будет находиться с 3.12 по 5.12. в храме Всех святых Свято-Воскресенского кафедрального собора, а с 6.12. по 13.12. - В его нижнем Свято-Андрее-Владимирском храме.

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Святая Мария родилась в городе Магдалы на берегу Генисаретского озера. Согласно Евангелию, она вела распутную жизнь, но Господь Иисус Христос изгнал из нее семь бесов, после чего Мария стала верной последовательницей Спасителя. После Вознесения Господня, она, как и апостолы, пошла благовествовать Евангелие. По преданию, Мария из Магдалы проповедовала Христа в Риме перед императором Тиберием. В пожилом возрасте святая переселилась в Ефес, где и почила.