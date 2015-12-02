В УПЦ рассказали о волне возвращения переселенцев на Донбасс

Не освоившись в новых условиях, переселенцы стремятся вернуться домой и готовы привыкать к нестабильности в зоне конфликта.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

«Большинство переселенцев, которые возвращаются домой, понимают, что ситуация там по-прежнему нестабильная. Но дома, как говорится, и стены греют. Не прижившись по разным причинам здесь, они едут обратно, закрывая глаза на то, что там будет больше трудностей. Радость от встречи с родным домом, вероятно, помогает им первое время не замечать насущных проблем», – отметил протоиерей Владислав.

По его словам, в прошлом году, когда можно было только условно говорить о снижении боевой активности на Донбассе, половина людей из Центра социальной адаптации переселенцев при УПЦ вернулась домой.

«Сначала мне удавалось их отговаривать, убеждая, что временное перемирие – это еще не мир. Но потом они стали говорить, что, мол, люди, которые там остаются, привыкли жить в таких условиях, и мы привыкнем. Но были и другие переселенцы, более осторожные и рассудительные. Кто-то из членов их семей ехал домой, смотрел, что к чему, а потом рассказывал родственникам, и они решали, стоит возвращаться или нет», – рассказал глава социально-гуманитарного отдела УПЦ.

Как сообщалось, в ОБСЕ фиксируют массовое возвращение переселенцев на Восток Украины.