Когда весь мир грешит или спит, на Афоне молятся - епископ Климент (Вечеря)

Литургия на Афоне совершается именно ночью. В это время молитва афонских монахов удерживает человечество от самого плохого, что может случиться, уверен епископ Климент (Вечеря).

– Владыко, сколько раз Вы были на Афоне?

– На Афоне я был уже 5-й раз, и все время он открывается по-особому. Святая Гора является своеобразной духовной реанимацией для тех людей, которые живут в суете современной цивилизации и в вихре всех сложностей современности. Афон – это место, где совершенно иная реальность, где все направлено на самую главную цель – достижение блаженной вечности и жизни с Богом. Поэтому, каждый раз ступая на землю Афона, есть надежда, что это паломничество станет особым Рубиконом и позволит по возвращении положить начало новой жизни, совершить новый этап в своем духовном развитии.

– Предыдущие разы получалось хоть на какое-то время сохранить это состояние?

– Сложно об этом судить, но есть такой термин «сохранить Афон». Под ним подразумевается необходимость после паломничества на Святую Гору как можно дольше сохранить в себе духовный покой и молитвенное настроение, которые приобретает каждый человек, пребывающий на Афоне. Молитвенное настроение можно снискать во время продолжительных богослужений в афонских монастырях, прибеседахс благодатными старцами, которые всегда говорят о необходимости молитвы и борьбы с грехом.

– В этот раз Вам удалось со старцами пообщаться?

– Эту поездку я посвятил подготовке к грядущему юбилею, празднованию 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе. Поэтому в первую очередь я посещал те места на Афоне, которые связаны с историей монахов, приехавших туда с Руси и с Украины: Русский Пантелеимонов монастырь, его скиты, скиты других славянских монастырей, приютившихнаших древних соотечественников. Пантелеимонов монастырь имеет неоценимое сокровище в лице старца-игумена, схиархимандрита Иеремии. Ему уже пошел 101-й год. Он является свидетельством того, что вера побеждает все немощи и слабую человеческую природу. Говорят, что ему даже больше, чем 101 год.

Несмотря на свой преклонный возраст, схиархимандрит каждый день посещает богослужения, вместе с братией приходит на все монастырские трапезы, мероприятия и раз в 2 недели вместе со своим помощником ездит на своей машине в Салоники, чтобы закупить нужное для монастыря. Вот когда смотришь на такого человека, то понимаешь, что любые немощи – когда мне плохо, когда нет настроения, когда я болею – не могут сравниться с тем подвигом, который более 100 лет несет схиархимандрит Иеремия.

– Что-то было сказано об Украине в этот раз, слова поддержки? Мы знаем, что на Афоне молятся о нас.

– На Афоне в Пантелеимоновом монастыре проживает очень много выходцев из Украины. Это отец-игумен, приехавший на Афон из Свято-Успенского Одесского монастыря. Духовник этого монастыря – отец Макарий, родом из Черниговской области. Много и другой братии, которые прибыли из других регионов Украины. Все они искренне переживают о случившемся на земной родине. На каждом богослужении совершается особая молитва об Украине, об Украинской Православной Церкви, об украинском православном народе. Эта молитва возносится со слезами на глазах, с искренней верой, что только Господь и Покров Божией Матери могут принести украинской земле мир и прекращение всех тех нестроений, которые ее постигли.

В этом году я уже второй раз посещаю Афон и, когда слышу молитвы об Украине или сам произношу их во время ночного богослужения, искренне верю, что они не дают возможности скатиться в еще больший хаос и в политические противостояния, а способствуют укреплению надежды на мир и прекращению войны.

– Есть ли афонские пророчества о будущем Украины, мира?

– Я с осторожностью отношусь ко всем пророчествам и приезжаю на Афон для того, чтобы самому помолиться и попросить молитв у других. Верю, что молитва афонских старцев сотворит чудо. Если нас сегодня постигли огненные испытания, то в этом необходимо увидеть определенный Промысел Божий и надеяться на то, что нашими молитвами и нашим покаянием мы сможем вновь прийти в умиротворение и преодолеть все искушения.

– Любой человек, живущий на земле, в разных проявлениях ищет одно –любовь. Можно ли сказать, что на Афоне любовь ощущается и живет во всей своей полноте?

– Люди, которые отреклись от мира и уехали в свое время на Святую Гору, посвятили себя исполнению Божьих заповедей. Известно, что первая и наибольшая Заповедь говорит нам о любви к Богу и о любви к ближнему. Все устройство жизни на Афоне, организация быта монахов направлены на исполнение заповеди о любви к Богу и ближнему. Например, продолжительные богослужения, которые не только утомляют, но и впечатляют всех приезжающих на Афон, в первую очередь вдохновлены любовью к Богу. Они являются свидетельством того, что для афонских монахов молитва и общение с Богом – самое сладостное деланье. В то же время эти богослужения сопряжены с молитвой о мире всего мира, о святых Божьих Церквях, о народе не только Греции, но и тех стран, которые являются родиной монахов, прибывших на Святую Гору. Во время этой молитвы проявляется любовь афонских монахов к людям, находящимся за пределами Афона и, возможно, еще не познавшим истину, терзаемым от неведения истинного пути и жизни без Бога. Молитва афонских монахов простирается далеко и охватывает собой весь мир.

Афонские монахи молятся на протяжении всего дня, но Литургия совершается именно ночью, когда весь мир спит или грешит. В это время молитва афонских монахов удерживает человечество от самого плохого, что может случиться.

– Очень часто паломники из Украины, России стремятся посетить как можно больше монастырей и скитов Афона и много времени уделяют экзотике греческих монастырей. Как и где Вы проводите время на Афоне?

– Все монастыри и скиты на Афоне прекрасны и отличаются своим Уставом и богослужением. На мой взгляд, самой главной ценностью на Афоне на протяжении тысячелетней истории является Свято-Пантелеимонов монастырь, в своих стенах принимавший и принимающий наших соотечественников. Этот монастырь является тем духовным источником, который на протяжении тысячелетней истории вдохновлял людей нашей родины, находящихся в духовном поиске. Для меня всегда очень важно быть в Пантелеимоновом монастыре и молиться на церковнославянском языке вместе со своими земляками, друзьями о своей родине. Все монастыри в Греции и на Афоне подчиняются Константинопольскому Патриарху. За богослужением даже монастыри, которые связаны с Сербией, Болгарией, Румынией, Кипром, поминают имя только Константинопольского Патриарха. Русский Пантелеимонов монастырь особый. Там есть традиция вместе с Константинопольским Патриархом за богослужением поминать Патриарха Московского и всея Руси. Когда приезжают архиереи из Украины, всегда поминают имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины. Поэтому для меня очень важно не рассеиваться путешествиями по Святой Горе, а сосредоточиться в самом главном для нас месте – Свято-Пантелеимоновом монастыре, чтобы там помолиться возле его святынь на церковнославянском языке вместе со своими соотечественниками о нашей родине.

– Есть ли особые, что ли, сокровенные места на Афоне?

– Особым местом на Афоне является скит Пресвятой Богородицы, который называется Ксилургу. Его история, согласно недавно найденным документам, уже имеет более чем тысячелетний период. В следующем году будет особое празднование – 1000-летие славянского присутствия на Святой Горе. Переступая порог скита Ксилургу, я ощущал особый трепет, потому что именно туда почти 1000 лет назад, будучи еще совсем юным, приехал будущий подвижник преподобный Антоний Киево-Печерский. Скорее всего,именно там он принимал монашеский постриг, отрекался от мира и давал обеты, которые были для него ориентиром на всю последующую жизнь. Именно там преподобный Антоний постигал азы духовной жизни, затем их принес по благословению афонских старцев в Киев и всю Киевскую Русь. По его уставу и примеру были основаны первые монастыри на Руси. Скит Ксилургу назван в честь Успения Божией Матери. Преподобный Антоний, устраивая свой монастырь в Киеве, по примеру скита Ксилургу посвятил его Божией Матери.

Интересно, что сами афониты свидетельствуют о древности этого скита и в афонских монастырях есть определенная иерархия и субординация. Первая в этой субординации – Лавра святого Афанасия, монастырь Ватопед, монастырь Хиландар и другие монастыри. Всего 20.

Среди скитов Афона тоже есть определенная субординация иерархия. Может, субординация здесь не так ярко выражена, как в монастырях, но для всех очевидный факт, что русский скит Ксилургу является самым древним скитом на Афоне. Само слово «Ксилургу» обозначает древо дел. Скорее всего, русские монахи, которые пребывали на Святую Гору, по своему обычаю и по своему умению строили храмы и келии не из камня, как это принято в Греции, а из дерева. Поэтому и название скита связано с древоделанием. В каждом монастыре на Афоне есть ксилургу, то есть столярная мастерская. Испокон веков на Афоне среди греческих монахов сохранилось в русской фонетике название этого скита «Богородица». Греки почему-то не могут произнести первый звук этого слова, и получается: «ВОгородица». Именно так среди греков называется скит Ксилургу, и это еще свидетельствует о том, что этот скит имеет очень древнюю историю, которая абсолютно неоспорима среди многочисленных афонских историй, бытующих на Святой Горе.

Если попросить таксиста отвезти вас в скит Ксилургу, он не поймет, о чем речь. Если скажете – к Богородице, то все знают.

Подобная история и со скитом Пантелеимонова монастыря, который находится практически у начала Афона. Греки называют его скитом Крумница. В этом скиту находится хозяйственная территория Пантелеимонова монастыря. Там издавна выращивают оливки, виноград, что позволяет монастырюразвиваться, обеспечивать себя, а издержки продавать. Русские монахи любезно называли этот скит кормилицей, потому что именно он давал продукты питания. Греки не могли произнести подряд так много гласных в этом слове и вместо «кормилица» стали называть скит «крумницей». Так он и оформлен в официальных документах.

Беседовала Наталья Горошкова, pravlife.org