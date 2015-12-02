Если в семье царит любовь, мужчина и женщина легко поделят домашние обязанности - архиепископ Пантелеимон (Поворознюк)

В семье, где присутствует любовь, взаимопонимание и духовная жизнь, не будет проблем в распределении домашних обязанностей между мужчиной и женщиной.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи архиепископ Пантелеимон (Поворознюк), комментируя последние социологические данные об отношении украинцев к распределению домашних обязанностей.

«Когда между мужчиной и женщиной есть любовь, взаимопонимание, и они просят у Бога помощи в семейной жизни, между ними не будет проблем в распределении домашних функций. Есть мужчины, которые не боятся женской работы – например, приготовить еду, постирать и погладить белье и тому подобное. Есть женщины, которые говорят своим мужчинам: «Отдохни, ты устал, я доделаю за тебя». Но, конечно, есть такая работа, которую мужчины не могут переложить на женские плечи», – отметил архиепископ Пантелеимон.

По его словам, если между родителями царит взаимопонимание, дети учатся от них, какие принципы отношений закладывать в свои будущие семьи.

«Главное, чтобы на первом месте была любовь, которая проявляется в самопожертвовании. Голос совести и чувство ответственности очень хорошие помощники в строительстве счастливой семьи. Мужчина и женщина должны понимать, что двое соединены в одно целое, и целью их жизни является помощь в спасении души друг друга и детей», – подчеркнул архиепископ УПЦ.

Как сообщалось, согласно последним данным Киевского международного института социологии, 49% украинок выступают за то, чтобы домашние обязанности и уход за детьми разделялись между супругами поровну. Четверть женщин согласны отдать мужу небольшую часть домашних дел и разделить уход за детьми. 57% украинских мужчин готовы взять на себя немного домашних дел и часть забот по уходу за детьми. 22% представителей сильного пола не против поделить домашние обязанности поровну.