В УПЦ рассказали, почему Украина на 69 месте в рейтинге стран мира по индексу "качества смерти"

В Украине предстоит проделать огромную работу в сфере помощи престарелым и безнадежно больным людям, которые находятся на завершающем этапе жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, комментируя данные рейтинга стран мира по индексу «качества смерти» в 2015 году.

«Разумный тот, кто помнит, что есть предел его жизни, писал православный святой Исаак Сирин. А сейчас многие мыслят так, будто бы собрались жить вечно. Современным людям свойственно прятаться от всего, что напоминает о пределе земного существования. Такой подход порождает в обществе и проблему отношения к старости, в частности к завершающему периоду жизни», – отметил Владислав Диханов.

При этом глава Социального-гуманитарного отдела УПЦ отметил, что сегодня в Украине наблюдается прогресс в сфере помощи хосписам со стороны общественных организаций и государственных структур, что по его мнению связано с «копированием западных стандартов».

Как сообщалось, согласно результатам исследования, проведенного The Lien Foundation и The Economist Intelligence Unit, в текущем году Украина оказалась на 69 месте среди 89 стран мира в рейтинге индекса «качества смерти» (уровень ухода за престарелыми и безнадежно больными людьми на завершающем этапе их жизни). Первое место заняла Великобритания, последнее - Ирак.