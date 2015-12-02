Почитание Петра Калнышевского как святого еще 240 лет назад предсказал старец прп. Паисий Величковский
Почитание как святого последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского пророчески предсказывал преподобный Паисий Величковский.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал директор Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) Сергей Шумило.
«В архивах мы нашли письма преподобного Паисия Величковского к Петру Калнышевскому. В1772 году, то есть за несколько лет до ареста Калнышевского, старец Паисий предсказывал предводителю запорожских казаков венец небесный. Было это за 240 лет до прославления в лике святых запорожского атамана», - отметил Сергей Шумило.
В частности, исследователь обнаружил и издал переписку двух украинских святых, в которой старец Паисий Величковский, обращаясь к Петру Калнышевскому указал: «Созидает Вам Христос храмину нерукотворену вечну на небесех, за украшение обителей украсит душу Вашу венцем неувядающим, за приодеянии нагих удов Христовых одеет душу Вашу нетления одеждою и сподобит в Небесном Своем чертозе вечно наслаждатися божественныя своея славы».
По мнению Сергея Шумило этот фрагмент объясняет причины смиренного поведения Калнышевского при аресте, во время 25-летнего заточения и после освобождения.
Шесть малоизвестных писем прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому опубликованы в недавней книге Сергея Шумило «Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь».
По словам Сергея Шумило, из писем известно, что последний предводитель запорожских казаков оказывал материальную помощь афонскому братству старца Паисия на Святой Горе Афон и в Молдовалахии. Также Петр Калнышевский был ктитором афонского казачьего скита «Черный Выр» и других обителей и храмов. Передавал он щедрые пожертвования и в храм Гроба Господего в Иерусалим.
Как сообщалось, канонизация в лике местночтимых святых последнего кошевого атамана Запорожской Сечи святого праведного Петра Калнышевского состоялась 13 ноября 2015 года. Решение о канонизации было принято Священным Синодом Украинской Православной Церкви 23 декабря 2014 года (Журнал №88).