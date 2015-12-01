В УПЦ констатируют возростание роли религии в жизни украинских осужденных

Большое количество украинских осужденных нуждается в духовной поддержке.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко, подводя итоги церковного служения в местах лишения свободы в 2015-м году.

«Наличие большого количества осужденных, которые нуждаются в духовной поддержке, возрастание роли религии в повседневной жизни исправительных учреждений требует укрепления сотрудничества между Церковью и администрацией учреждений Государственной пенитенциарной службы», – отметил протоиерей Виктор.

По его словам, пастырское служение в тюрьмах имеет несколько направлений.

«Это содействие в строительстве храмов и молитвенных комнат, комплектование необходимой литературой, предметами церковного обихода, привлечение осужденных к церковной жизни, проведение с ними духовно-просветительской работы и тому подобное. По данным Государственной пенитенциарной службы около 20 тысяч заключенных регулярно посещают богослужения», – подчеркнул священник.

*** По состоянию на 1 ноября 2015 года в сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины находилось 177 учреждений и 669 подразделений уголовно-исполнительной инспекции (из них 29 учреждений и 47 подразделений уголовно-исполнительной инспекции находятся на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются украинской властью). При этом в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, расположенных на территории, которая контролируется украинской властью, содержится 70873 человек, в том числе: в 29 следственных изоляторах – 17 тыс. человек, в 6 воспитательных колониях – 352 несовершеннолетних осужденных. В 11 колониях для осужденных женщин отбывает наказание 2447 лиц. 1523 лица отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также на учете в подразделениях уголовно-исполнительной инспекции находится 82030 осужденных к административным взысканиям и уголовным наказаниям не связанным с лишением свободы.