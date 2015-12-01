Культурные программы могут помочь в лечении посттравматического синдрома у воинов АТО – священник УПЦ

Культурные программы могут помочь в лечении посттравматического стрессового расстройства у воинов, которые участвовали в военных действиях на востоке Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал председатель сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий при Синодальном отделе УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины иерей Вячеслав Яковенко, комментируя инициативу Министерства культуры о запуске программы культурной поддержки участников АТО.

«Такие программы действительно могут быть полезными в преодолении посттравматического синдрома у тех, кто вернулся с войны. Но они должны делаться не для галочки, а быть реальной помощью бойцам. Также в лечении посттравматического расстройства важно общение с людьми, поскольку это дает возможность почувствовать себя полноценным человеком, ощутить заботу и любовь», – подчеркнул иерей Вячеслав.

При этом он отметил, что посттравматическое расстройство в Церкви рассматривают, прежде всего, как духовную проблему.

«В декабре прошлого года по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия совместно с Киевским союзом инвалидов мы создали Центр психологической реабилитации для участников АТО и родственников погибших бойцов. Его задача - раскрыть проблему и разработать методы реабилитации. Но психологическое восстановление - это не полный цикл. Работа психолога рассматривается как мостик, ведущий к священнику, к храму, к Богу», – отметил представитель Церкви.

Как сообщалось, в декабре Министерство культуры намерено утвердить программу культурной поддержки участников АТО на 2016 год. Программа должна стать частью психологической реабилитации бойцов и осуществляться учреждениями культуры по всей стране.