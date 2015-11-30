Человек может чувствовать себя несчастным из-за чрезмерного присутствия в соцсетях – епископ Климент (Вечеря)

Чрезмерное присутствие в соцсетях многим не оставляет времени на общение с людьми вживую, что приводит к тому, что человек чувствует себя несчастным.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря), комментируя результаты исследования датского Института изучения счастья, согласно которым отказ от Facebook делает людей счастливее.

«Чтобы быть счастливым, в жизни все должно быть гармонично. Эту гармонию дает молитва и живое общение с ближними. Если через участие в сетевом пространстве человек приобретает для себя духовную пользу, то в этом ничего плохого нет. Однако виртуальные коммуникации не могут заменить молитвы и живого общения», – отметил епископ Климент.

Также владыка Климент добавил, что в период Рождественского поста следует воздерживаться от любой агрессии, в том числе и в общении, которое происходит в социальных сетях.

Как сообщалось, проведя эксперимент с участием 1095 пользователей Facebook, исследователи из датского Института изучения счастья пришли к выводу, что социальные сети делают людей менее счастливыми.

Ученые разделили участников эксперимента на две группы. Представители одной из них должны были на неделю прекратить пользоваться Facebook. Те, кто вошел в другую группу, могли и дальше пользоваться соцсетью в привычном режиме. По истечении 7 дней участникам эксперимента задали вопрос - чувствуют ли они себя счастливыми. 81% активных пользователей Facebook ответили "да". Но тех, кто дал отрицательный ответ, оказалось больше – 88%.