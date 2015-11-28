Украинские суды признают незаконными захваты храмов УПЦ (укр.)

Суди Тернопільщини та Рівненщини в листопаді прийняли низку рішень, якими визнали незаконними захоплення храмів Української Православної Церкви представниками Київського патріархату. Про це повідомляється на сайті Синодального інформаційного відділу УПЦ.

24 листопада Тернопільський апеляційний суд зобов’язав Кременецький районний суд відновити провадження у справі про визнання недійсним рішення зборів сільської громади села Башуки про «переведення» релігійної громади храму Української Православної Церкви на честь Святого Архістратига Михаїла в УПЦ КП та перереєстрацію статуту громади.

В УПЦ нагадують, що церква в селі Башуки була захоплена 14 червня представниками УПЦ КП за підтримки радикалів. При цьому рішення релігійної громади УПЦ було підмінене рішенням сільської громади. Кременецький районний суд свого часу відмовив вірянам УПЦ у розгляді справи про захоплення їхнього храму, мотивуючи це тим, що громади УПЦ вже не існує, а отже позов вони подавати не можуть.

Наступного дня, 25 листопада, Кременецький районний суд задовольнив позов православної громади УПЦ села Колосова про визнання недійсним протоколу зборів, згідно з яким Тернопільською ОДА була зареєстрована громада Київського патріархату та внесено зміни до статуту громади УПЦ. Таким чином, рішення Тернопільської ОДА від 28 серпня було скасовано.

В УПЦ звертають увагу, що 26 серпня, Кременецький районний суд заборонивТернопільській ОДА «приймати рішення про реєстрацію нової редакції статуту релігійної громади «Парафія Святого Апостола Іоанна Богослова» с. Колосова». Та не зважаючи на заборону, 28 серпня керівництвом Тернопільської ОДА було підписанорозпорядження про внесення змін до даного статуту.

Як повідомляв раніше Інформаційний відділ УПЦ, 24 листопада своїм рішенням Рівненський окружний суд відхилив позов громади Київського патріархату про передачу Свято-Покровського храму в селі Рясники Гощанського району на Рівненщині у почергове користування.

За матеріалами Синодального інформаційного відділу УПЦ