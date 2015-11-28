В столице молитвенно почтили память жертв голодоморов
10:20, 28 ноября 2015Православие
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27 ноября, накануне Дня памяти жертв голодоморов в Украине на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» состоялась заупокойная лития по погибшим во времена лихолетья. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.
По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, богослужение совершил викарий Киевской Митрополии, епископ Бородянский Варсонофий.
Вместе с Его Преосвященством заупокойную молитву вознесли представители духовенства Киева, преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии.
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