В столице молитвенно почтили память жертв голодоморов

27 ноября, накануне Дня памяти жертв голодоморов в Украине на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» состоялась заупокойная лития по погибшим во времена лихолетья. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, богослужение совершил викарий Киевской Митрополии, епископ Бородянский Варсонофий.

Вместе с Его Преосвященством заупокойную молитву вознесли представители духовенства Киева, преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии.