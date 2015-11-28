Епископ Климент (Вечеря) рассказал о цели Рождественский поста

У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 7 января - Рождества Христова.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, этот пост также называется Филипповым, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.

«Цель Рождественского поста не только в воздержании от скоромной пищи, но и от поступков, которые противоречат божественным заповедям. Это время очищения души от страстей и греховных помыслов. Время отказа от вредных привычек», – отмечает глава Синодального информационного отдела епископ Климент (Вечеря).

Владыка Климент обращает внимание на то, что Рождественский пост отличается красотой богослужений.

«Чтобы ощутить всю атмосферу Рождества Христова, очень важно побывать на этих богослужениях. Во время них оживает евангельская история, связанная с рождением Спасителя», – говорит глава Синодального информационного отдела УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Рождественский пост длится 40 дней, в течение которых верующие воздерживаются от употребления мяса, молока и яиц, а также изделий, которые их содержат.

Рыба разрешается в субботние и воскресные дни, а также в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января рыба не благословляется.

В пост алкогольные напитки не употребляют. В выходные - суббота, воскресенье - и праздничные дни разрешается выпить немного вина.

Больные люди могут поститься в той мере, в которой им разрешает врач. Тяжелый физический труд, преклонный возраст, пребывание в дороге - обстоятельства, которые могут позволить человеку ослабить свой пост, на что берут благословение у духовника. Как правило, от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

Во время Филиппового поста верующие стараются избегать всего, что отдаляет человека от Бога, чтобы достойно подготовиться к встрече Рождества Христова.