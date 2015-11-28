28 ноября у православных верующих начало Рождественского поста

Рождественский (Филиппов) пост установлен в Православной церкви в преддверии Рождества Христова для того, чтобы верующие, очистив себя покаянием, молитвой и постом, могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и кроме обычных даров и жертв, принести Ему чистое сердце и желание следовать Его учению.

В исторических источниках Рождественский пост упоминается с IV века. Первоначально он длился 5 дней, потом 7 и даже 21 день и наконец 40 дней — как Великий пост, что и было закреплено реформой 1166 года, когда по решению Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга Рождественский пост для всех православных христиан "византийского обряда" стал сорокадневным — с 28 ноября по 6 января по новому стилю.

По словам святителя Иоанна Златоуста, "ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления".

А вот что писал о Рождественском посте митрополит Сурожский Антоний (Блум):

"Пост — это время, когда мы должны встать перед лицом суда Божия, вслушаться в голос своей совести: как мы относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у церкви молитве, поклонению и послушанию Божиим заповедям?

И отнесемся также более внимательно, чем мы это делаем обычно, к соблюдению физических правил поста. Они рассчитаны на то, чтобы помочь нам стряхнуть расслабленность и потворство своим слабостям, пробудить в нас чуткость и бодрость, не дать нам закоснеть в нашей приземленности, которая мешает нам воспарить к Богу".

РИА Новости