В Киеве состоялось открытие Музея Блаженнейшего Митрополита Владимира

23 ноября, в день 80-летия со дня рождения почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира (+2014, Сабодана), состоялось открытие мемориального музея Его Блаженства, сообщает Информационный отдел УПЦ ссылаясь на официальный сайт Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

На торжественном открытии присутствовали митрополиты Саранинский и Полесский Анатолий, Винницкий и Барский Симеон, Криворожский и Никопольский Ефрем и духовник Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Мероприятие также посетили почетные гости: Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко.

Музей, расположенный в помещении колокольни Спасо-Преображенского собора Киева, был освящен Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием 14 октября.